Bourse aux vêtements printemps-été Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Bourse aux vêtements printemps-été Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize lundi 2 mars 2026.
Bourse aux vêtements printemps-été
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 09:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Organisée par l’Association Familiale Decizoise
Les permanences pour la vente de feuilles (pour inscrire vos vêtements) et de liens
– Lundi 2 mars de 10h à 15h
Dépôt du linge le mercredi 11 mars de 11h à 17h (aucun linge ne sera accepté sans l’achat de feuilles acquises pendant les permanences)
Vente
– Jeudi 12 mars de 9h00 à 18h00
– Vendredi 13 mars de 9h00 à 18h00
– Samedi 14 mars de 9h00 à 13h00
Tarif 3€ la feuille (deux par famille maximum) 0.50 cts les 50 liens
1 feuille = 15 vêtements de saison, propres et en bon état.
L’association s’engage à réserver le meilleur accueil aux personnes qui désirent s’investir dans le bénévolat et rejoindre l’association. .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 84 66 06
English :
