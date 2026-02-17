Bourse aux vêtements printemps-été Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Bourse aux vêtements printemps-été

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Gratuit

Début : 2026-03-02 09:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-02

Organisée par l’Association Familiale Decizoise

Les permanences pour la vente de feuilles (pour inscrire vos vêtements) et de liens

– Lundi 2 mars de 10h à 15h

Dépôt du linge le mercredi 11 mars de 11h à 17h (aucun linge ne sera accepté sans l’achat de feuilles acquises pendant les permanences)

Vente

– Jeudi 12 mars de 9h00 à 18h00

– Vendredi 13 mars de 9h00 à 18h00

– Samedi 14 mars de 9h00 à 13h00

Tarif 3€ la feuille (deux par famille maximum) 0.50 cts les 50 liens

1 feuille = 15 vêtements de saison, propres et en bon état.

L’association s’engage à réserver le meilleur accueil aux personnes qui désirent s’investir dans le bénévolat et rejoindre l’association. .

