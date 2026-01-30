Bourse aux vêtements printemps-été Sillé-le-Guillaume
Bourse aux vêtements printemps-été
34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume Sarthe
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-08
Bourse aux vêtements printemps-été pour le Téléthon, par l’association Relais pour la Vie en Pays de Sillé
Du 2 au 9 mars 2026
Lieu Centre culturel Maurice Termeau 34 Rue du Dr Touchard, 72140 Sille-le-Guillaume
20 articles maximum (propres et en parfait état) par déposant .
34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assorelaispourlavie@yahoo.fr
L’événement Bourse aux vêtements printemps-été Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sillé-Le-Guillaume