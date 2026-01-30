Bourse aux vêtements printemps-été

34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-02

Bourse aux vêtements printemps-été pour le Téléthon, par l’association Relais pour la Vie en Pays de Sillé

Du 2 au 9 mars 2026

Lieu Centre culturel Maurice Termeau 34 Rue du Dr Touchard, 72140 Sille-le-Guillaume

20 articles maximum (propres et en parfait état) par déposant .

34 Rue du Docteur Touchard Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assorelaispourlavie@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux vêtements printemps-été Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sillé-Le-Guillaume