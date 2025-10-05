Bourse aux vêtements, puériculture et jouets Châteauneuf-sur-Cher

Bourse aux vêtements, puériculture et jouets Châteauneuf-sur-Cher dimanche 5 octobre 2025.

Bourse aux vêtements, puériculture et jouets

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

C’est l’occasion idéale de renouveler les affaires de vos enfants tout en offrant un peu de soutien à ceux qui en ont besoin. L’association AMMI21, association sur la Trisomie 21 dans le département du Cher, fait sa première Bourse aux vêtements adultes/enfants, articles de Puériculture et jouets.

Vendez, chinez bref, faîtes de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Vêtements toutes saisons, accessoires, matériel bébé… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Restauration sur place avec les food-trucks. .

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 17 63 84 ammi21ds@gmail.com

English :

It’s the ideal opportunity to renew your children’s belongings while offering a little support to those in need. AMMI21, the Trisomy 21 association in the Cher département, is holding its first adult/children’s clothing, childcare articles and toy fair.

German :

Dies ist die ideale Gelegenheit, die Sachen Ihrer Kinder zu erneuern und gleichzeitig ein wenig Unterstützung für diejenigen zu bieten, die sie benötigen. Der Verein AMMI21, ein Verein zum Thema Trisomie 21 im Departement Cher, veranstaltet seine erste Börse für Erwachsenen-/Kinderkleidung, Babyartikel und Spielzeug.

Italiano :

È l’occasione perfetta per rinnovare i vestiti dei vostri figli e offrire un piccolo sostegno a chi ne ha bisogno. L’AMMI21, l’associazione per la sindrome di Down del dipartimento dello Cher, organizza la sua prima fiera di vestiti, articoli per l’infanzia e giocattoli per adulti e bambini.

Espanol :

Es la ocasión perfecta para renovar la ropa de tus hijos y, al mismo tiempo, ofrecer un poco de ayuda a los más necesitados. AMMI21, la asociación de síndrome de Down del departamento de Cher, organiza su primera feria de ropa para adultos y niños, artículos de puericultura y juguetes.

L’événement Bourse aux vêtements, puériculture et jouets Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-08-30 par OT LIGNIERES