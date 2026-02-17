Bourse aux vêtements | Reilhac Salle des fêtes Mazeyrat-d’Allier
Bourse aux vêtements | Reilhac
Salle des fêtes Pl. de la Mairie Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4 € pour 30 articles et 2 € pour 10 article de puériculture
10% de la vente revient à l’association
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
Les Bouts de Chou organise une bourse aux vêtements où vous pouvez acheter et vendre des vêtements de 0 à 12 ans propres et en bonne état.
Salle des fêtes Pl. de la Mairie Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 89 lesboutsdchou@hotmail.com
English :
Les Bouts de Chou is organizing a clothing fair where you can buy and sell clean clothes in good condition for children aged 0 to 12.
