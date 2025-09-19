Bourse aux vêtements Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan

Salle Polyvalente Avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

À la salle polyvalente le vendredi de 13h30 à 19h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Salle Polyvalente Avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 00 22

English :

At the Salle polyvalente on Friday from 1:30 pm to 7 pm, Saturday and Sunday from 10 am to 6 pm.

German :

In der Mehrzweckhalle am Freitag von 13:30 bis 19:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Presso la Salle polyvalente il venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

En la Sala polivalente, el viernes de 13.30 a 19.00 h, y el sábado y el domingo de 10.00 a 18.00 h.

