Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély
Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély mercredi 8 octobre 2025.
Bourse aux vêtements
Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-11
2025-10-08
Organisée par l’association L’Amitié.
Dépôt le 29 septembre de 9h à 13h ou le 30 septembre de 16h à 19h
Récupération des invendus le 15 octobre de 10h à 14h
Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 32 89 43
English :
Organized by the L’Amitié association.
Drop-off on September 29 from 9am to 1pm or on September 30 from 4pm to 7pm
Collection of unsold items on October 15 from 10am to 2pm
German :
Organisiert von der Vereinigung L’Amitié.
Abgabe am 29. September von 9 bis 13 Uhr oder am 30. September von 16 bis 19 Uhr
Abholung der unverkauften Waren am 15. Oktober von 10 bis 14 Uhr
Italiano :
Organizzato dall’associazione L’Amitié.
Consegna il 29 settembre dalle 9.00 alle 13.00 o il 30 settembre dalle 16.00 alle 19.00
Ritiro degli articoli invenduti il 15 ottobre dalle 10.00 alle 14.00
Espanol :
Organizado por la asociación L’Amitié.
Entrega el 29 de septiembre de 9.00 a 13.00 h. o el 30 de septiembre de 16.00 a 19.00 h
Recogida de los artículos no vendidos el 15 de octubre de 10.00 a 14.00 h
