Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély

Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély mercredi 8 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-11

2025-10-08

Organisée par l’association L’Amitié.

Dépôt le 29 septembre de 9h à 13h ou le 30 septembre de 16h à 19h

Récupération des invendus le 15 octobre de 10h à 14h

Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 32 89 43

English :

Organized by the L’Amitié association.

Drop-off on September 29 from 9am to 1pm or on September 30 from 4pm to 7pm

Collection of unsold items on October 15 from 10am to 2pm

German :

Organisiert von der Vereinigung L’Amitié.

Abgabe am 29. September von 9 bis 13 Uhr oder am 30. September von 16 bis 19 Uhr

Abholung der unverkauften Waren am 15. Oktober von 10 bis 14 Uhr

Italiano :

Organizzato dall’associazione L’Amitié.

Consegna il 29 settembre dalle 9.00 alle 13.00 o il 30 settembre dalle 16.00 alle 19.00

Ritiro degli articoli invenduti il 15 ottobre dalle 10.00 alle 14.00

Espanol :

Organizado por la asociación L’Amitié.

Entrega el 29 de septiembre de 9.00 a 13.00 h. o el 30 de septiembre de 16.00 a 19.00 h

Recogida de los artículos no vendidos el 15 de octubre de 10.00 a 14.00 h

