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Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély

mercredi 7 octobre 2026 · Place du 18 juin 1940 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Place du 18 juin 1940
Adresse
Chapelle des Bénédictines
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Bourse aux vêtements

Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-07

Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ? L’association L’Amitié organise une bourse aux vêtements à la chapelle des Bénédictines. Une occasion de donner une seconde vie aux vêtements et de dénicher de bonnes affaires.
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Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 32 89 43 

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L’événement Bourse aux vêtements Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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