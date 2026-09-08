Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély
mercredi 7 octobre 2026 · Place du 18 juin 1940 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Bourse aux vêtements
Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-07
Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ? L’association L’Amitié organise une bourse aux vêtements à la chapelle des Bénédictines. Une occasion de donner une seconde vie aux vêtements et de dénicher de bonnes affaires.
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Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 32 89 43
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L’événement Bourse aux vêtements Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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