Bourse aux vêtements Place du 18 juin 1940 Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Bourse aux vêtements

Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-07

Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ? L’association L’Amitié organise une bourse aux vêtements à la chapelle des Bénédictines. Une occasion de donner une seconde vie aux vêtements et de dénicher de bonnes affaires.

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Place du 18 juin 1940 Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 32 89 43

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English :

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L’événement Bourse aux vêtements Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge