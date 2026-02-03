Bourse aux vêtements Saint-Pourçain-sur-Besbre

Bourse aux vêtements

Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

1ère bourse aux vêtements organisée par l’APERPI de St Pourçain Vaumas.

Dépôt de vêtements possible. Créneaux horaires à réserver.

Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 74 15 58 associationaperpi@gmail.com

English :

1st clothes market organized by APERPI of St Pourçain Vaumas.

Clothes can be deposited. Time slots to be reserved.

