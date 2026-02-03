Bourse aux vêtements Saint-Pourçain-sur-Besbre
Bourse aux vêtements Saint-Pourçain-sur-Besbre samedi 14 mars 2026.
Bourse aux vêtements
Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
1ère bourse aux vêtements organisée par l’APERPI de St Pourçain Vaumas.
Dépôt de vêtements possible. Créneaux horaires à réserver.
Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 74 15 58 associationaperpi@gmail.com
English :
1st clothes market organized by APERPI of St Pourçain Vaumas.
Clothes can be deposited. Time slots to be reserved.
