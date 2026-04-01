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Bourse aux vêtements Saint-Renan

Bourse aux vêtements Saint-Renan mardi 14 avril 2026.

Adresse : Espace culturel

Ville : 29290 Saint-Renan

Département : Finistère

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bourse aux vêtements

Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00

Date(s) :
2026-04-14

Bourse aux vêtements enfants adultes et matériel de puériculture.   .

Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 79 57 61 37 

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Saint-Renan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT IROISE BRETAGNE