Bourse aux vêtements

Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-15 20:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Bourse aux vêtements enfants adultes et matériel de puériculture. .

Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 79 57 61 37

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Saint-Renan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT IROISE BRETAGNE