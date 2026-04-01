Bourse aux vêtements Saint-Renan
Bourse aux vêtements Saint-Renan mardi 14 avril 2026.
Bourse aux vêtements
Espace culturel Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Bourse aux vêtements enfants adultes et matériel de puériculture. .
Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 79 57 61 37
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English : Bourse aux vêtements
L’événement Bourse aux vêtements Saint-Renan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT IROISE BRETAGNE