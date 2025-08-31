Bourse aux vêtements Saint-Savinien

Bourse aux vêtements Saint-Savinien dimanche 31 août 2025.

Bourse aux vêtements

13 rue Saint Michel Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-08-31 09:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

2025-08-31

Organisé par le Foyer Rural et l’Espace de Vie Sociale CAPS. Vêtements. Venez dénicher de bonnes affaires pour toute la famille dans une ambiance conviviale !

Entrée libre. Ouvert à tous.

13 rue Saint Michel Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 94 caps.foyer-rural@orange.fr

Organisiert vom Foyer Rural und dem Espace de Vie Sociale CAPS. Kleidung. Hier finden Sie Schnäppchen für die ganze Familie in einer gemütlichen Atmosphäre!

Der Eintritt ist frei. Offen für alle.

Organizzato dal Foyer Rural e dall’Espace de Vie Sociale CAPS. Abbigliamento. Venite a trovare occasioni per tutta la famiglia in un’atmosfera amichevole!

Ingresso libero. Aperto a tutti.

Organizado por el Foyer Rural y el Espace de Vie Sociale CAPS. Ropa. Venga a encontrar gangas para toda la familia en un ambiente agradable

Entrada gratuita. Abierto a todos.

