Bourse aux vêtements Espace Jean Chalavon Salle polyvalente Sainte-Sigolène lundi 16 mars 2026.
Espace Jean Chalavon Salle polyvalente Avenue de Marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-03-16 10:30:00
2026-03-16
L’association femmes de tous horizons organise une bourse aux vêtements de qualité.
Espace Jean Chalavon Salle polyvalente Avenue de Marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 42 08
The association femmes de tous horizons organizes a quality clothing fair.
