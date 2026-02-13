Bourse aux vêtements, Salle des fêtes, Bailleul

Bourse aux vêtements 9 – 11 mars Salle des fêtes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T10:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T09:30:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00

Dépôt : lundi 9 mars de 10h à 16h

Vente : mardi 10 et mercredi 11 mars de 9h30 à 18h

Salle des fêtes 59 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Comme chaque année, le Foyer Socio-Culturel Jeunesse et Loisirs organise une bourse aux vêtements.