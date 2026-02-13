Bourse aux vêtements, Salle des fêtes, Bailleul
Bourse aux vêtements, Salle des fêtes, Bailleul lundi 9 mars 2026.
Bourse aux vêtements 9 – 11 mars Salle des fêtes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T10:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T09:30:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00
Dépôt : lundi 9 mars de 10h à 16h
Vente : mardi 10 et mercredi 11 mars de 9h30 à 18h
Salle des fêtes 59 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Comme chaque année, le Foyer Socio-Culturel Jeunesse et Loisirs organise une bourse aux vêtements.