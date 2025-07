Bourse aux vêtements Senones

Bourse aux vêtements Senones dimanche 7 septembre 2025.

Bourse aux vêtements

Senones Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2025-09-07 09:00:00

2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez faire de bonnes affaires pour la rentrée !

Après le succès des éditions precedentes, Senones en Fête organise à nouveau sa Bourse aux vêtements.Tout public

Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 07 14 19 56 senonesenfete@laposte.net

English :

Come and do some back-to-school bargains!

After the success of previous editions, Senones en Fête is once again organizing its Clothing Fair.

German :

Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte für den Schulanfang!

Nach dem Erfolg der vorherigen Ausgaben organisiert Senones en Fête erneut seine Kleiderbörse.

Italiano :

Venite a fare qualche affare per l’inizio del nuovo anno scolastico!

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Senones en Fête organizza nuovamente il suo mercatino dell’abbigliamento.

Espanol :

¡Ven y hazte con algunas gangas para el comienzo del nuevo curso escolar!

Tras el éxito de las ediciones anteriores, Senones en Fête vuelve a organizar su mercadillo de ropa.

