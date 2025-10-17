Bourse aux vêtements Salle des Fêtes Seuil-d’Argonne

Bourse aux vêtements Salle des Fêtes Seuil-d’Argonne vendredi 17 octobre 2025.

Bourse aux vêtements

Salle des Fêtes Rue Lieutenant Colonal Bauclin Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Vendredi 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-17 2025-10-18

Les roudoudous organise une bourse aux vêtements et puériculture Automne-Hiver les 17 et 18 octobre à TriaucourtTout public

Salle des Fêtes Rue Lieutenant Colonal Bauclin Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 7 86 62 26 15 christinefiauxpepin@gmail.com

English :

Les roudoudous organizes an autumn-winter clothing and childcare fair on October 17 and 18 in Triaucourt

German :

Les roudoudous organisiert am 17. und 18. Oktober in Triaucourt eine Kleiderbörse für Herbst-Winter und Kinderkleidung

Italiano :

Les roudoudous organizza un mercato dell’abbigliamento autunno-inverno e della puericultura il 17 e 18 ottobre a Triaucourt

Espanol :

Les roudoudous organiza un mercado de ropa y puericultura otoño-invierno los días 17 y 18 de octubre en Triaucourt

L’événement Bourse aux vêtements Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2025-09-30 par OT COEUR DE LORRAINE