Bourse aux vêtements Ski enfant

Salle Multi Activités SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06

L’Association des Parents d’Elèves organise une bourse aux vêtements pour les enfants de l’école de Siarrouy qui partent en classe de neige !

Salle Multi Activités SIARROUY Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 96 21 mairie.siarrouy@wanadoo.fr

English :

The Association des Parents d’Elèves (Parents’ Association) is organizing a clothes sale for children from Siarrouy school who are going on a snow class!

