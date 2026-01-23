Bourse aux vêtements Ski enfant Salle Multi Activités Siarrouy
Bourse aux vêtements Ski enfant Salle Multi Activités Siarrouy vendredi 6 février 2026.
Bourse aux vêtements Ski enfant
Salle Multi Activités SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 19:00:00
Date(s) :
2026-02-06
L’Association des Parents d’Elèves organise une bourse aux vêtements pour les enfants de l’école de Siarrouy qui partent en classe de neige !
Salle Multi Activités SIARROUY Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 96 21 mairie.siarrouy@wanadoo.fr
The Association des Parents d’Elèves (Parents’ Association) is organizing a clothes sale for children from Siarrouy school who are going on a snow class!
L’événement Bourse aux vêtements Ski enfant Siarrouy a été mis à jour le 2026-01-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65