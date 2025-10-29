Bourse aux vêtements Ski et sport, jouets et carnaval Salle Malacrida Pélissanne

Bourse aux vêtements Ski et sport, jouets et carnaval Salle Malacrida Pélissanne mercredi 29 octobre 2025.

Bourse aux vêtements Ski et sport, jouets et carnaval

Mercredi 29 octobre 2025 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le Foyer Rural de Pélissanne-La Barben organise sa traditionnelle bourse aux vêtement, saison hiver !

Il est temps de faire le tri de vos placards et de vous mettre en quête de ce qui ne vous sert plus parmi vêtements de sport et plus particulièrement de sports d’hiver, les jeux et jouets, ainsi que les costumes et accessoires de carnaval.



Ceux qui sont en recherche de ces éléments pourront certainement trouver leur bonheur pendant les jours d’ouverture au public !



Programme

– Mardi 28 octobre dépôts de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30

– Mercredi 29 octobre ventes ouvertes au grand public de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

– Vendredi 30 octobre retrait des invendus de 8h30 à 12h (impératif) .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 99 51 90 fr.pelissanne.labarben@gmail.com

English :

If you have winter clothes to sell, you can do it to the Foyer Rural traditional clothing exchange !

German :

Das Foyer Rural de Pélissanne-La Barben organisiert seine traditionelle Kleiderbörse für die Wintersaison!

Italiano :

Il Foyer Rural de Pélissanne-La Barben organizza la sua tradizionale vendita di abbigliamento invernale!

Espanol :

El Foyer Rural de Pélissanne-La Barben organiza su tradicional venta de ropa de invierno

L’événement Bourse aux vêtements Ski et sport, jouets et carnaval Pélissanne a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes