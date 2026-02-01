Bourse aux vêtements Surville

Bourse aux vêtements

Salle des fêtes Surville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27

fin : 2026-03-01

2026-02-27

Articles de puériculture

Faites le plein de vêtements, jouets de seconde main articles de puériculture, vêtements, livres, jouets, … pour gâter vos petits. .

Salle des fêtes Surville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 60

English : Bourse aux vêtements

Second hand

