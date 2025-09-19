Bourse aux vêtements MJC Châteauvert Valence
Bourse aux vêtements MJC Châteauvert Valence vendredi 19 septembre 2025.
Bourse aux vêtements
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20
Bourse aux vêtements enfants automne/hiver.
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 mjc@mjc-chateauvert.fr
English :
Children’s autumn/winter clothing fair.
German :
Börse für Kinderkleidung Herbst/Winter.
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento autunno/inverno per bambini.
Espanol :
Feria de ropa infantil de otoño/invierno.
