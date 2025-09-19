Bourse aux vêtements MJC Châteauvert Valence

Bourse aux vêtements MJC Châteauvert Valence vendredi 19 septembre 2025.

Bourse aux vêtements

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20

Bourse aux vêtements enfants automne/hiver.
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20  mjc@mjc-chateauvert.fr

English :

Children’s autumn/winter clothing fair.

German :

Börse für Kinderkleidung Herbst/Winter.

Italiano :

Fiera dell’abbigliamento autunno/inverno per bambini.

Espanol :

Feria de ropa infantil de otoño/invierno.

