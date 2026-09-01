Informations pratiques

Villedieu-sur-Indre

Bourse aux vêtements

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les Z’Amuseurs organisent leur traditionnelle bourse aux vêtements à la mi-septembre.

Venez chercher les bonnes affaires à Villedieu-sur-Indre ! .

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09 zamuseur@gmail.com

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English :

Baz’Arts Théâtre presents 13 à table by Marc-Gilbert Sauvajon Directed by Alexandre Estève.

L’événement Bourse aux vêtements Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-25 par BERRY