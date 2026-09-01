Bourse aux vêtements Villedieu-sur-Indre
samedi 12 septembre 2026 · Villedieu-sur-Indre
Informations pratiques
Villedieu-sur-Indre
Bourse aux vêtements
10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les Z’Amuseurs organisent leur traditionnelle bourse aux vêtements à la mi-septembre.
Venez chercher les bonnes affaires à Villedieu-sur-Indre ! .
10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09 zamuseur@gmail.com
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English :
Baz’Arts Théâtre presents 13 à table by Marc-Gilbert Sauvajon Directed by Alexandre Estève.
L’événement Bourse aux vêtements Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-25 par BERRY