Bourse aux vêtements Yzatis Yzeure

Bourse aux vêtements

Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

2026-03-27

Faites le plein de bonnes affaires à la Bourse aux vêtements Printemps-Été ! Vêtements enfants et adultes, puériculture et jouets vous attendent dans une ambiance conviviale et solidaire, au profit des écoles locales. Donnez une seconde vie aux articles !

Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 58 00 21

Stock up on bargains at the Spring-Summer Clothing Fair! Children’s and adult clothing, childcare equipment and toys await you in a friendly and supportive atmosphere, in aid of local schools. Give your items a second life!

