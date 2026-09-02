Bourse aux vêtements boulevard Jean Moulin Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Bourse aux vêtements

boulevard Jean Moulin Yzatis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Collection Automne-Hiver : vêtements enfants/adultes, puériculture et jouets. Au profit des écoles Ampère et Cladets.

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boulevard Jean Moulin Yzatis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Fall-Winter Collection: children’s and adult clothing, baby products, and toys. Proceeds benefit the Ampère and Cladets schools.

L’événement Bourse aux vêtements Yzeure a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région