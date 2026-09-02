Bourse aux vêtements boulevard Jean Moulin Yzeure
vendredi 2 octobre 2026 · boulevard Jean Moulin · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Bourse aux vêtements
boulevard Jean Moulin Yzatis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Collection Automne-Hiver : vêtements enfants/adultes, puériculture et jouets. Au profit des écoles Ampère et Cladets.
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boulevard Jean Moulin Yzatis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Fall-Winter Collection: children’s and adult clothing, baby products, and toys. Proceeds benefit the Ampère and Cladets schools.
L’événement Bourse aux vêtements Yzeure a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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