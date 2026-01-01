Bourse aux vinyles Espace de Croze Pertuis
Bourse aux vinyles
Samedi 10 janvier 2026 de 9h30 à 18h30. Espace de Croze 6 rue de Croze Pertuis Vaucluse
La bourse aux vinyles se tiendra le 10 janvier à l’Espace de Croze ( 6 rue de Croze ) de 9h30 à 18h30
Au programme
Food truck ( grillade sur le pouce ) .
Espace de Croze 6 rue de Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur skeudsday@gmail.com
English :
The vinyl bourse will be held on January 10 at Espace de Croze ( 6 rue de Croze ) from 9.30am to 6.30pm
