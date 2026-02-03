Bourse aux Vinyles L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Bourse aux Vinyles

L'Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Samedi 2026-03-07 10:00:00

2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

2ème édition de la bourse aux Vinyles à l’Agora de PAMbio le samedi 7 mars de 10h à 16h

Renseignements auprès du 07 68 87 48 37Tout public

+33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

English:

2nd edition of the Vinyl Exchange at PAMbio’s Agora on Saturday March 7 from 10am to 4pm

Information from 07 68 87 48 37

