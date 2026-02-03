Bourse aux Vinyles L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Bourse aux Vinyles L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson samedi 7 mars 2026.
Bourse aux Vinyles
L'Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 16:00:00
Date(s) :
2026-03-07
2ème édition de la bourse aux Vinyles à l’Agora de PAMbio le samedi 7 mars de 10h à 16h
Renseignements auprès du 07 68 87 48 37Tout public
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr
English :
2nd edition of the Vinyl Exchange at PAMbio’s Agora on Saturday March 7 from 10am to 4pm
Information from 07 68 87 48 37
