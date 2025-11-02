Bourse Bandes dessinées et multi collections Wintzenheim

28 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

La bourse Bande-dessinées et multi-collections fait le bonheur des collectionneurs du Grand-Est et attirant chaque année, toujours plus de monde.

Pour cette 22éme édition, nous attendons encore plus de public et vous encourageons à venir nombreuses et nombreux pour compléter ou commencer vos collections !

Vous pourrez certes y trouver les Tintin, Sylvain et Sylvette, Moky et Poupy… des Spiderman, X-men (Strange, Titans, Nova, Conan) mais également des petits formats des éditeurs Lug, Aredit, Elvifrance, Mon Journal, etc.

Plus de 70 exposants sur 1500 m2 sont attendus pour proposer aux visiteurs, outre les bandes dessinées, des collections de cartes postales, photos anciennes, timbres, pièces de monnaie et billets, livres anciens, figurines, jouets de collections, disque, DVD, cassettes audio et vidéo, étiquettes de vins, flacons de parfums, etc.

C’est le moment ou jamais pour compléter vos collections, ou tout simplement pour en commencer une ! .

28 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 93 mairie@mairie-wintzenheim.fr

English :

The Bande-dessinées et multi-collections bourse is a great success with collectors from the Grand-Est region, attracting more and more people every year.

German :

Die Börse Bande-dessinées et multi-collections macht Sammler aus dem Grand-Est glücklich und zieht jedes Jahr immer mehr Menschen an.

Italiano :

La Fiera del Fumetto e delle Multi-collezioni è un grande successo per i collezionisti della regione Grand-Est e attira ogni anno sempre più persone.

Espanol :

El Salón del Cómic y de las Colecciones Múltiples es un gran éxito entre los coleccionistas de la región del Grand-Est, y cada año atrae a más gente.

