Bourse

Salle des Fêtes Bords Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Bourse aux livres, vinyles,… au profit des associations.

.

Salle des Fêtes Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 81 00 mairie@bords.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of books, vinyls, etc. for the benefit of associations.

L’événement Bourse Bords a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme