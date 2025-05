Bourse – Salle des Fêtes Chaillevette, 17 mai 2025 09:00, Chaillevette.

Charente-Maritime

Bourse Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette Charente-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 17:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Vêtements printemps 0 à 16 ans

Vêtements adultes jusqu’au L

Jouets, livres, jeux

Matériel de puériculture



Naissance Petite Enfance Future Maman

.

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie

Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 72 30 51

English :

Spring clothes 0 to 16 years

Adult clothing up to L

Toys, books, games

Childcare equipment



Birth Toddler Mom-to-be

German :

Kleidung für den Frühling 0 bis 16 Jahre

Kleidung für Erwachsene bis L

Spielzeug, Bücher, Spiele

Material für die Kinderpflege



Geburt Kleinkind Schwangere Mutter

Italiano :

Abbigliamento primaverile da 0 a 16 anni

Abbigliamento per adulti fino a L

Giocattoli, libri, giochi

Attrezzature per l’infanzia



Nascita Primi anni Future mamme

Espanol :

Ropa de primavera de 0 a 16 años

Ropa de adulto hasta la L

Juguetes, libros, juegos

Material de puericultura



Nacimiento Primeros años Futuras mamás

L’événement Bourse Chaillevette a été mis à jour le 2025-05-06 par Royan Atlantique