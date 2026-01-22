Bourse collections

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez à la bourse collections

.

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 27 56 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the collections fair

L’événement Bourse collections Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-01-22 par OTs DU PERCHE