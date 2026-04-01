Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse culturelle Chirac-Bellevue

Bourse culturelle Chirac-Bellevue

Bourse culturelle Chirac-Bellevue dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 1 Lot. du Parc

Ville : 19160 Chirac-Bellevue

Département : Corrèze

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Chirac-Bellevue

Bourse culturelle

1 Lot. du Parc Chirac-Bellevue Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

L’Instant Chiracois organise une bourse culturelle livres, BD, vinyles, CD, DVD, jeux vidéos, jeux de société…

Sur réservation 06 08 47 18 74
Buvette et petite restauration sur place   .

1 Lot. du Parc Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 18 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse culturelle Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Chirac-Bellevue (Corrèze)