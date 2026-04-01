Chirac-Bellevue

Bourse culturelle

1 Lot. du Parc Chirac-Bellevue Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’Instant Chiracois organise une bourse culturelle livres, BD, vinyles, CD, DVD, jeux vidéos, jeux de société…

Sur réservation 06 08 47 18 74

Buvette et petite restauration sur place .

1 Lot. du Parc Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 18 74

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English :

L’événement Bourse culturelle Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze