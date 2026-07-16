Informations pratiques

Krautergersheim

Bourse d’articles de puériculture

1 Rue de l’amitié Krautergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 15:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Bourse d’articles de puériculture à l’Espace Loisirs Joseph Lotz, organisée par l’association Animations Loisirs Chouvillois ALC. Petite restauration sur place, salée et sucrée. Entrée gratuite.

Bourse d’articles de puériculture et de jouets, à l’Espace Loisirs Joseph Lotz de Krautergersheim, organisée par l’association Animations Loisirs Chouvillois ALC.

Petite restauration sur place, salée et sucrée. Entrée gratuite.

Réservation exposant alc67.com/res.htm

Renseignements au 07.54.36.77.76 ou alc67880@gmail.com .

1 Rue de l’amitié Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est +33 7 54 36 77 76 alc67880@gmail.com

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English :

Baby and childcare items sale at the Espace Loisirs Joseph Lotz, organized by the Animations Loisirs Chouvillois (ALC) association. Light refreshments available on site, including savory and sweet options. Free admission.

L’événement Bourse d’articles de puériculture Krautergersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme d’Obernai