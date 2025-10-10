Bourse d’automne vêtements, jouets, livres d’enfants et puériculture Espace Flambeau Mirecourt

Bourse d’automne vêtements, jouets, livres d’enfants et puériculture Espace Flambeau Mirecourt vendredi 10 octobre 2025.

Bourse d’automne vêtements, jouets, livres d’enfants et puériculture

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11

Bourse d’automne vêtements, jouets, livres d’enfants et puériculture organisée par l’Association Familiale

Dépôt, vente et paiement et reprise des invendus.

Prix de la carte d’adhérent UDAFTout public

0 .

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 77 27 88 04

English :

Autumn market: clothing, toys, children’s books and childcare organized by the Family Association

Deposit, sale, payment and return of unsold items.

Price of UDAF membership card

German :

Herbstbörse: Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher und Kinderpflege, organisiert von der Association Familiale

Hinterlegung, Verkauf und Bezahlung sowie Rücknahme der unverkauften Artikel.

Preis der UDAF-Mitgliedskarte

Italiano :

Mercatino d’autunno: vestiti, giocattoli, libri per bambini e articoli per l’infanzia organizzati dall’Associazione delle Famiglie

Deposito, vendita, pagamento e restituzione degli articoli invenduti.

Prezzo della tessera UDAF

Espanol :

Mercadillo de otoño: ropa, juguetes, libros infantiles y artículos de puericultura organizado por la Asociación de Familias

Depósito, venta, pago y devolución de artículos no vendidos.

Precio del carné de socio de la UDAF

L’événement Bourse d’automne vêtements, jouets, livres d’enfants et puériculture Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MIRECOURT