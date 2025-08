Rêverie(s) matinale(s) à la Bourse de Commerce — Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Au cœur même de l’installation, cette visite vous invite à affiner votre écoute et votre perception, dans un silence enveloppant favorisant une attention plus profonde.

Dans ce moment suspendu, propice à la rêverie, laissez vous porter par les sons subtils produits par les déplacements aléatoires des bols flottants, par les jeux de lumière et reflets mouvants sur l’eau, et par les résonances du lieu.

Cette immersion lente et silencieuse engage pleinement l’ouïe, la vue et le corps dans l’espace, et vous permettra d’éprouver le projet artistique immersif de l’artiste et l’espace de la Rotonde du musée de manière inédite avant votre découverte de l’exposition « Corps et âmes ».

En dehors des horaires d’ouverture du musée, plongez dans l’univers aquatique et musical de l’œuvre de Céleste Boursier-Mougenot lors d’une expérience de découverte originale et sensorielle de l’œuvre.

Du dimanche 20 juillet 2025 au dimanche 24 août 2025 :

dimanche

de 10h15 à 11h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/reveries-matinales info.boursedecommerce@pinaultcollection.com https://www.facebook.com/boursedecommerce https://www.facebook.com/boursedecommerce https://x.com/boursecommerce