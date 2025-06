Fête de la musique : Rencontre musicale avec Vincent Bessières Bourse de commerce – Pinault Collection Paris 21 juin 2025

En écho à l’exposition « Corps et âmes » et à l’occasion de la fête de la musique, la Bourse de Commerce invite Vincent Bessières, commissaire d’exposition indépendant et directeur artistique du festival Jazzdor, auteur d’une playlist accompagnant le parcours de l’exposition, à une rencontre dédiée à la place de la musique dans l’imaginaire des artistes africains-américains.

Source d’inspiration, influence, référence, citation ou exemple, la musique irradie nombre des œuvres de « Corps et âmes ». Vincent Bessières explore les liens riches, parfois explicites, parfois plus souterrains, que les artistes et les pièces présentées dans l’exposition entretiennent à la musique, au cours d’une séance jalonnée de nombreux moments d’écoute.

Événement dans l’Auditorium.

Le samedi 21 juin 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

La Bourse de Commerce célèbre la musique !