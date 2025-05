CELESTE BOURSIER-MOUGENOT/ Clinamen – Bourse de commerce – Pinault Collection Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

La Bourse de Commerce se met à l’heure d’été et propose pour Nuit Blanche une nocturne gratuite où vous pourrez découvrir une installation aquatique et musicale de Céleste Boursier-Mougenot qui transfigure la Rotonde, au cœur du musée, et invite à la contemplation. À la surface d’un vaste bassin circulaire bleuté, des bols en porcelaine blancs, mis en mouvement par un léger courant, évoluent et tintinnabulent, générant une mélopée incantatoire.

Les visiteurs pourront également découvrir gratuitement l’exposition « Corps et âmes », qui offre une exploration de la représentation du corps dans l’art contemporain. Arthur Jafa, Michael Armitage, Georg Baselitz, Deana Lawson, Marlene Dumas ou Ali Cherri, une quarantaine d’artistes explorent, à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit.

Né à Nice en 1961, Céleste Boursier-Mougenot est un artiste-musicien installé à Sète. Après une carrière de compositeur pour le théâtre, il crée des installations sonores qui transforment objets ordinaires et espaces d’exposition en instruments vivants. Ses œuvres, adaptées à chaque lieu, génèrent une musique expérimentale en temps réel. Représentant la France à la Biennale de Venise 2015, son travail est exposé dans les plus prestigieuses institutions artistiques internationales.

Avec le commissariat de Emma Lavigne.

Le samedi 07 juin 2025

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Une installation aquatique et musicale qui invite à la contemplation.

contemplation.