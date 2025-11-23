Bourse de jouets de collection 36 000 Jouets Châteauroux
Bourse de jouets de collection 36 000 Jouets Châteauroux dimanche 23 novembre 2025.
Bourse de jouets de collection 36 000 Jouets
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 08:30:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
36 000 jouets revient pour sa bourse de jouets de collection.
Venez retrouver les jouets anciens, trains, autos, maquettes et poupées ! .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 07 maquetteclub36@yahoo.fr
English :
The Châteauroux 36 model exchange will be held on February 16, 2025 in the Belle-Isle gymnasium.
German :
Die Modellbau-Tauschbörse in Châteauroux 36 findet am 16. Februar 2025 in der Sporthalle Belle-Isle statt.
Italiano :
Lo scambio di modelli Châteauroux 36 si terrà il 16 febbraio 2025 nella palestra di Belle-Isle.
Espanol :
El intercambio de modelos Châteauroux 36 se celebrará el 16 de febrero de 2025 en el gimnasio Belle-Isle.
L’événement Bourse de jouets de collection 36 000 Jouets Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme