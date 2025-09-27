Bourse de la petite boutique Neuilly-le-Réal

Bourse de la petite boutique Neuilly-le-Réal samedi 27 septembre 2025.

Bourse de la petite boutique

Salle des fêtes Henri Baron Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

La Bourse de la Rentrée permet aux familles de vendre ou d’acheter vêtements, chaussures et articles divers à prix réduits, dans une ambiance conviviale.

Salle des fêtes Henri Baron Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lapetiteboutique03@gmail.com

English :

The Bourse de la Rentrée enables families to buy or sell clothes, shoes and other items at reduced prices, in a friendly atmosphere.

German :

Die Rentrée-Börse bietet Familien die Möglichkeit, Kleidung, Schuhe und andere Artikel zu reduzierten Preisen in einer freundlichen Atmosphäre zu kaufen oder zu verkaufen.

Italiano :

La Bourse de la Rentrée offre alle famiglie la possibilità di acquistare o vendere vestiti, scarpe e altri articoli a prezzi ridotti, in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

La Bourse de la Rentrée ofrece a las familias la posibilidad de comprar o vender ropa, zapatos y otros artículos a precios reducidos, en un ambiente agradable.

L’événement Bourse de la petite boutique Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région