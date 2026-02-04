Bourse de l’enfance

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

Date(s) :

2026-03-22

L’association les Mômes d’Hirtz organise au profit de la structure périscolaire sa traditionnelle bourse dédiée à l’enfance (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc….).

Tarif 12 euros l’emplacement comprenant une table, un banc d’exposition et chaise(s).

Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.

L’association les Mômes d’Hirtz organise sa traditionnelle bourse dédiée à l’enfance (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc….). Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs. .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 65 09 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association les Mômes d’Hirtz organizes its traditional market dedicated to children (clothes, childcare, games, toys, books, etc. ….).

Price: 12 euros per place including a table, a bench and chair(s).

Refreshments and snacks provided by the organizers.

L’événement Bourse de l’enfance Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach