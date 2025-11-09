Bourse de l’enfance Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade

Bourse de l’enfance Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade dimanche 9 novembre 2025.

Bourse de l’enfance

Foyer d’Animation Culturelle 9, Avenue du Général de Gaulle La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Bourse de l’Enfance organisée par L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

Foyer d’Animation Culturelle 9, Avenue du Général de Gaulle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69 amicale17390@laposte.net

English :

Children’s market organized by L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

German :

Kinderbörse, organisiert von L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains (Freundeskreis des Gemeindepersonals von La Tremblade / Ronce-les-Bains).

Italiano :

Mercatino dei bambini organizzato dall’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

Espanol :

Mercado infantil organizado por la Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

L’événement Bourse de l’enfance La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-05 par Mairie de La Tremblade