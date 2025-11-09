Bourse de l’enfance Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade
Bourse de l’enfance Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade dimanche 9 novembre 2025.
Bourse de l’enfance
Foyer d’Animation Culturelle 9, Avenue du Général de Gaulle La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Bourse de l’Enfance organisée par L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
Foyer d’Animation Culturelle 9, Avenue du Général de Gaulle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69 amicale17390@laposte.net
English :
Children’s market organized by L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
German :
Kinderbörse, organisiert von L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains (Freundeskreis des Gemeindepersonals von La Tremblade / Ronce-les-Bains).
Italiano :
Mercatino dei bambini organizzato dall’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
Espanol :
Mercado infantil organizado por la Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
L’événement Bourse de l’enfance La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-05 par Mairie de La Tremblade