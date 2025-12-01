Bourse de l’enfance Vanzac
Bourse de l’enfance Vanzac dimanche 14 décembre 2025.
Bourse de l’enfance
salle des fêtes Vanzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Bourse aux jouets et vêtements. Restauration sur place. 2€ ml (table fournie)
salle des fêtes Vanzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 93 33 09
English :
Toy and clothing fair. Catering on site. 2? ml (table provided)
