Bourse de l’enfance

salle des fêtes Vanzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Bourse aux jouets et vêtements. Restauration sur place. 2€ ml (table fournie)

.

salle des fêtes Vanzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 93 33 09

English :

Toy and clothing fair. Catering on site. 2? ml (table provided)

L’événement Bourse de l’enfance Vanzac a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac