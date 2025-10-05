Bourse de miniatures La Ferté-Vidame

Bourse de miniatures La Ferté-Vidame dimanche 5 octobre 2025.

Bourse de miniatures

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Exposition, vente et échange de Miniatures (engins agricoles, travaux publics, trains, voitures), par des collectionneurs passionnés. Buvette et restauration sur place.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 25 40 57 09

English :

Exhibition, sale and exchange of miniatures (farm machinery, public works, trains, cars), by enthusiastic collectors. Refreshments and catering on site.

German :

Ausstellung, Verkauf und Tausch von Miniaturen (Landmaschinen, öffentliche Arbeiten, Züge, Autos), von leidenschaftlichen Sammlern. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Esposizione, vendita e scambio di miniature (macchine agricole, opere pubbliche, treni, automobili), da parte di appassionati collezionisti. Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Exposición, venta e intercambio de miniaturas (maquinaria agrícola, obras públicas, trenes, coches), a cargo de coleccionistas apasionados. Refrescos y catering in situ.

L’événement Bourse de miniatures La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-09-23 par OTs DU PERCHE