Bourse de Noël de Gramat Gramat
Bourse de Noël de Gramat Gramat samedi 15 novembre 2025.
Bourse de Noël de Gramat
Avenue Gambetta Gramat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Préparez les fêtes en douceur à la Salle des Fêtes de Gramat
Au programme
Jeux & jouets
Livres
Décorations de Noël
Objets d’occasion à petits prix
C’est l’occasion parfaite pour faire le plein d’idées cadeaux, dénicher de jolies trouvailles et partager un moment convivial avant les fêtes
Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 71 85 73 61
English :
Get ready for the festive season at the Salle des Fêtes de Gramat
On the program:
Games & toys
Books
Christmas decorations
Second-hand items at low prices
It?s the perfect opportunity to stock up on gift ideas, unearth great finds and share a convivial moment before the holidays
German :
Bereiten Sie sich im Salle des Fêtes in Gramat sanft auf die Feiertage vor
Auf dem Programm stehen:
Spiele & Spielzeug
Bücher
Weihnachtsdekorationen
Gebrauchte Gegenstände zu kleinen Preisen
Die perfekte Gelegenheit, um sich mit Geschenkideen einzudecken, nach hübschen Fundstücken zu stöbern und vor den Feiertagen einen gemütlichen Moment miteinander zu verbringen
Italiano :
Preparatevi alle feste in grande stile alla Salle des Fêtes di Gramat
In programma
Giochi e giocattoli
Libri
Decorazioni natalizie
Oggetti di seconda mano a prezzi bassi
Questa è l’occasione perfetta per fare scorta di idee regalo, scovare qualche bella scoperta e condividere un momento di convivialità prima delle festività
Espanol :
Prepárese para las fiestas por todo lo alto en la Sala de Fiestas de Gramat
En el programa
Juegos y juguetes
Libros
Decoración navideña
Objetos de segunda mano a bajo precio
Es la ocasión perfecta para hacer acopio de ideas para regalar, descubrir grandes hallazgos y compartir un momento de convivencia antes de las fiestas
L’événement Bourse de Noël de Gramat Gramat a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Vallée de la Dordogne