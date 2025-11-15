Bourse de Noël de Gramat Gramat

Bourse de Noël de Gramat

Avenue Gambetta Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Préparez les fêtes en douceur à la Salle des Fêtes de Gramat

Au programme

Jeux & jouets

Livres

Décorations de Noël

Objets d’occasion à petits prix

C’est l’occasion parfaite pour faire le plein d’idées cadeaux, dénicher de jolies trouvailles et partager un moment convivial avant les fêtes

Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 71 85 73 61

English :

Get ready for the festive season at the Salle des Fêtes de Gramat

On the program:

Games & toys

Books

Christmas decorations

Second-hand items at low prices

It?s the perfect opportunity to stock up on gift ideas, unearth great finds and share a convivial moment before the holidays

German :

Bereiten Sie sich im Salle des Fêtes in Gramat sanft auf die Feiertage vor

Auf dem Programm stehen:

Spiele & Spielzeug

Bücher

Weihnachtsdekorationen

Gebrauchte Gegenstände zu kleinen Preisen

Die perfekte Gelegenheit, um sich mit Geschenkideen einzudecken, nach hübschen Fundstücken zu stöbern und vor den Feiertagen einen gemütlichen Moment miteinander zu verbringen

Italiano :

Preparatevi alle feste in grande stile alla Salle des Fêtes di Gramat

In programma

Giochi e giocattoli

Libri

Decorazioni natalizie

Oggetti di seconda mano a prezzi bassi

Questa è l’occasione perfetta per fare scorta di idee regalo, scovare qualche bella scoperta e condividere un momento di convivialità prima delle festività

Espanol :

Prepárese para las fiestas por todo lo alto en la Sala de Fiestas de Gramat

En el programa

Juegos y juguetes

Libros

Decoración navideña

Objetos de segunda mano a bajo precio

Es la ocasión perfecta para hacer acopio de ideas para regalar, descubrir grandes hallazgos y compartir un momento de convivencia antes de las fiestas

