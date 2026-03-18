Bourse de printemps Salle polyvalente Haut-Bocage

Bourse de printemps

Salle polyvalente Louroux-Hodement Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

L’association Troc Louroux organise sa bourse de Printemps vêtements, chaussures, puériculture, déco, livres…

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Salle polyvalente Louroux-Hodement Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 08 18 47

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English :

The Troc Louroux association is organising its Spring Fair: clothes, shoes, childcare, decorations, books?

L’événement Bourse de printemps Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme