Bourse de printemps Salle polyvalente Haut-Bocage
Bourse de printemps Salle polyvalente Haut-Bocage samedi 21 mars 2026.
Bourse de printemps
Salle polyvalente Louroux-Hodement Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
L’association Troc Louroux organise sa bourse de Printemps vêtements, chaussures, puériculture, déco, livres…
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Salle polyvalente Louroux-Hodement Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 08 18 47
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English :
The Troc Louroux association is organising its Spring Fair: clothes, shoes, childcare, decorations, books?
L’événement Bourse de printemps Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme