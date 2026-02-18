Bourse de printemps Salle des fêtes Montsauche-les-Settons
Bourse de printemps Salle des fêtes Montsauche-les-Settons samedi 7 mars 2026.
Bourse de printemps
Salle des fêtes Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Bourse de printemps à la salle des fêtes de Montsauche. Jeux, jouets, vide dressing, plantation, … De 10 H à 17 H. Petite restauration sur place et buvette. .
Salle des fêtes Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse de printemps
L’événement Bourse de printemps Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs