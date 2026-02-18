Bourse de printemps Salle des fêtes Montsauche-les-Settons

Bourse de printemps

Salle des fêtes Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Bourse de printemps à la salle des fêtes de Montsauche. Jeux, jouets, vide dressing, plantation, … De 10 H à 17 H. Petite restauration sur place et buvette. .

Salle des fêtes Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr

