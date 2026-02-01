Bourse de puériculture Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Bourse de puériculture

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Les Assistantes Maternelles Solidaires Oudonnaises organisent une bourse de puériculture le samedi 14 et dimanche 15 février à Ancenis-Saint-Géréon.

Bourse aux vêtements, matériel et jouets. .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 47 69 69 assmatsolidaire@gmail.com

The Assistantes Maternelles Solidaires Oudonnaises are organizing a childcare market on Saturday February 14 and Sunday February 15 in Ancenis-Saint-Géréon.

