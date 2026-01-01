Bourse de puériculture Uttenheim

Bourse de puériculture

5 rue de Westhouse Uttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 13:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Vente ouverte à tous les particuliers, non professionnels, de jouets, vêtements enfants 0-16 ans

et de maternité ainsi que de matériels de puériculture. .

5 rue de Westhouse Uttenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 09 24 75 aaes.bolsutt@gmail.com

