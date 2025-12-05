Bourse de Saint-Nicolas Thann

Bourse de Saint-Nicolas

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture… Venez chiner de bonnes affaires sous les lumières de Saint-Nicolas ! Une soirée chaleureuse pour toute la famille, entre partage, trouvailles et magie d’hiver. Surprises pour les enfants (photos souvenir avec le Saint-Nicolas, atelier créatif …)

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 famille@cscpaysdethann.fr

English :

Clothes, toys, books, childcare equipment? Come and bargain-hunt under the lights of Saint-Nicolas! A warm evening for the whole family, filled with sharing, finding and winter magic. Surprises for children (souvenir photos with Saint-Nicolas, creative workshop?)

German :

Kleidung, Spielzeug, Bücher, Babyausstattung? Stöbern Sie unter den Lichtern des Nikolaus nach Schnäppchen! Ein gemütlicher Abend für die ganze Familie, zwischen Austausch, Fundstücken und Winterzauber. Überraschungen für die Kinder (Erinnerungsfotos mit dem Nikolaus, Kreativ-Workshop?)

Italiano :

Vestiti, giocattoli, libri, attrezzature per l’infanzia? Venite a caccia di occasioni sotto le luci di Saint-Nicolas! Una serata calda per tutta la famiglia, all’insegna della condivisione, dei ritrovamenti e della magia invernale. Sorprese per i bambini (foto ricordo con San Nicola, laboratorio creativo?)

Espanol :

¿Ropa, juguetes, libros, material de puericultura? Venga a buscar gangas bajo las luces de Saint-Nicolas Una velada cálida para toda la familia, en la que no faltarán el intercambio, los hallazgos y la magia invernal. Sorpresas para los niños (fotos de recuerdo con San Nicolás, taller creativo…)

