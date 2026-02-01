Bourse d’échange aéromodélisme Châteauroux

Bourse d’échange aéromodélisme Châteauroux dimanche 15 février 2026.

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15

2026-02-15

Première manifestation du Air Modèle Châteauroux pour l’année 2026 !
Entrée gratuite. 2  .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire   airmodelechateauroux@gmail.com

English :

First Air Modèle Châteauroux event for 2026!

L’événement Bourse d’échange aéromodélisme Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme