Bourse d’échange de capsules de champagne Salle d’animation, Courpière

Salle d’animation, Place de la victoire Courpière Puy-de-Dôme

Début : Dimanche 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Bourse d’échange de capsules de champagnes entre collectionneurs. Attention, il s’agit d’échanges, aucune vente ne sera proposée.

Salle d’animation, Place de la victoire Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 26 25 46

English :

Exchange of champagne capsules between collectors. Please note that this is an exchange only, and that no sales will be made.

German :

Tauschbörse für Champagnerkapseln zwischen Sammlern. Achtung: Es handelt sich um Tauschgeschäfte, es werden keine Verkäufe angeboten.

Italiano :

Scambio di capsule di champagne tra collezionisti. Si prega di notare che si tratta solo di uno scambio e che non verranno effettuate vendite.

Espanol :

Intercambio de cápsulas de champán entre coleccionistas. Tenga en cuenta que se trata únicamente de un intercambio y que no se realizará ninguna venta.

