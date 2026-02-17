Bourse d’échange de capsules de champagne Salle des Fêtes Couvrot
Salle des Fêtes Place de la Mairie Couvrot Marne
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Organisée par l’Association Graines de Couvrotier . Buvette et sandwicherie sur place. De 7h à 17h.Tout public
6ème bourse d’échange de capsules de champagne. Organisée par l’Association Graines de Couvrotier .
Tombola des bouteilles de champagne et des coffrets à gagner !
Buvette et sandwicherie sur place. .
Salle des Fêtes Place de la Mairie Couvrot 51300 Marne Grand Est +33 7 61 69 75 22
English : Bourse d’échange de capsules de champagne
Organized by the Graines de Couvrotier association. Refreshments and sandwiches on site. From 7 a.m. to 5 p.m.
