Bourse d’échange de capsules de champagne Salle des Fêtes Couvrot

Bourse d’échange de capsules de champagne

Salle des Fêtes Place de la Mairie Couvrot Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Organisée par l’Association Graines de Couvrotier . Buvette et sandwicherie sur place. De 7h à 17h.Tout public

6ème bourse d’échange de capsules de champagne. Organisée par l’Association Graines de Couvrotier .

Tombola des bouteilles de champagne et des coffrets à gagner !

Buvette et sandwicherie sur place. .

Salle des Fêtes Place de la Mairie Couvrot 51300 Marne Grand Est +33 7 61 69 75 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse d’échange de capsules de champagne

Organized by the Graines de Couvrotier association. Refreshments and sandwiches on site. From 7 a.m. to 5 p.m.

L’événement Bourse d’échange de capsules de champagne Couvrot a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne