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BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas

BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas dimanche 10 mai 2026.

Adresse : La Plaine

Ville : 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Saint-Étienne-de-Gourgas

BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Bourse d’échange de graines et plantes (10h à 19h) à la salle des Fêtes de Saint-Étienne de Gourgas organisée par le Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.
Bourse d’échange de graines et plantes à la salle des Fêtes de Saint-Étienne de Gourgas organisée par le Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.

Au programme de 10h à 19h
10h30 15h Ateliers enfants
14h30 Atelier semis
17h Causerie imagée Il était une faux…

Buvette et petite restauration, Librairie un point un trait sur place   .

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 45 58 44  contact@semeurslodevoislarzac.fr

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English :

Seed and plant exchange (10am to 7pm) at the Salle des Fêtes in Saint-Étienne de Gourgas, organized by the Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.

L’événement BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC