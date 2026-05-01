BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas
BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas dimanche 10 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Gourgas
BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS
La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Bourse d’échange de graines et plantes (10h à 19h) à la salle des Fêtes de Saint-Étienne de Gourgas organisée par le Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.
Bourse d’échange de graines et plantes à la salle des Fêtes de Saint-Étienne de Gourgas organisée par le Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.
Au programme de 10h à 19h
10h30 15h Ateliers enfants
14h30 Atelier semis
17h Causerie imagée Il était une faux…
Buvette et petite restauration, Librairie un point un trait sur place .
La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 45 58 44 contact@semeurslodevoislarzac.fr
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English :
Seed and plant exchange (10am to 7pm) at the Salle des Fêtes in Saint-Étienne de Gourgas, organized by the Collectif Semeurs du Lodévois & Larzac.
L’événement BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTS Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC