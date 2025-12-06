Bourse d’échange de livres Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère

Bourse d’échange de livres

Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La BEL (Bourse d’Échange de Livres) propose un large choix de livres en bon état romans, polars, essais, livres pour enfants… Venez nombreux pour, peut-être, trouver votre bonheur !

Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 60 16 99 contact@sel-des-deux-rives.org

English :

The BEL (Bourse d’Échange de Livres) offers a wide selection of books in good condition: novels, thrillers, essays, children’s books? Come one, come all, and maybe you’ll find what you’re looking for!

